Paços de Ferreira com nova publicidade nas camisolas

O P. Ferreira anunciou o novo patrocinador das camisolas para as próximas três temporadas. Trata-se da 'Solverde.pt', entidade ligada às apostas desportivas. Uma ligação que o presidente Paulo Meneses encara com "enorme orgulho", salientando que "não é apenas a manutenção de uma parceria, mas a extensão da mesma na sua plenitude de patrocinador principal", disse, aos canais do clube.