Alguém falou em chegadas?



O nosso ¸ já tem o seu lugar marcado, na Mata Real! #DefendeOAmarelo #FCPF2223 pic.twitter.com/378rP5zkZB — FC Paços de Ferreira (@fcpf) June 27, 2022

Agora sim é oficial. Jordan Holsgrove já é jogador do Paços de Ferreira. O médio centro, de 22 anos, que atuava no Celta de Vigo, assinou vínculo por três épocas pelos castores e é o primeiro reforço tendo em vista a nova temporada. A confirmação fez-se através das redes sociais, de uma forma original, fazendo a ligação de uma tradicional oficina de mobiliário como o departamento de scouting do clube. O resultado pode ser apreciado no vídeo abaixo.