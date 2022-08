O Paço de Ferreira oficializou, este sábado, a contratação do jovem Kayky, extremo de 19 anos que reforça o plantel de César Peixoto por empréstimo do Manchester City.Uma das principais promessas da cantera do Fluminense, onde foi campeão nos escalões de formação, Kayky custou cerca de 10 milhões de euros ao clube inglês em 2021. Ainda assim, a última época foi passada a crescer nas equipas jovens do Manchester City, embora tenha sido chamado a participar em duas partidas do plantel principal, às ordens de Pep Guardiola.A cedência de Kayky não contempla qualquer opção de compra, uma vez que o campeão inglês mantém altas esperanças na evolução do jovem brasileiro e pretende o seu regresso no final desta época.