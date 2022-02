Paços de Ferreira confirma saída de João Pedro para a 2ª liga turca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado português João Pedro deixou o Paços de Ferreira, após uma ligação de época e meia, e rumou ao Bursaspor, oficializou esta terça-feira o clube da 2ª liga turca de futebol.



Na página oficial do Bursaspor, o atual 16.º classificado da segunda divisão turca exibe uma foto de João Pedro equipado com a camisola do clube, acompanhado por uma mensagem de boas-vindaas ao futebolista português.

Na publicação, o Bursaspor não explica a natureza do negócio ou a duração do contrato.

No Paços, João Pedro disputou um total de 52 jogos e anotou oito golos, dois deles na presente época.

Na sua página oficial do Facebook, o futebolista, de 25 anos, partilhou uma mensagem de despedida, reconhecendo que no Paços viveu momentos de "dedicação, esforço, e, acima de tudo, de aprendizagem", despedindo-se com um agradecimento "a todos, sem exceção".

Entretanto, o Paços de Ferreira partilhou hoje imagens do primeiro treino de Nico Gaitán, o último e mais mediático dos cinco reforços de inverno a trabalhar com o plantel às ordens de César Peixoto, de quem o antigo internacional argentino foi colega no Benfica.