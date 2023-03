Paços de Ferreira e Penafiel empatam sem golos em jogo particular

O Paços de Ferreira e o Penafiel empataram esta quinta-feira sem golos, em encontro particular realizado no relvado principal do Estádio Capital do Móvel.

O jogo-treino foi realizado no âmbito da pausa nos campeonatos devido aos trabalhos das seleções e ficou marcado por várias ausências, incluindo alguns dos habituais titulares, na formação do principal escalão: Gaitán, Antunes, Maracás e Nuno Lima limitaram-se a fazer treino específico.

Butzke, Paulo Bernardo e Alexandre Guedes realizaram, por sua vez, tratamento, numa lista de ausentes que incluiu ainda Juan Delgado, Matchoi e Mauro Couto, nos trabalhos das respetivas seleções.

O grupo de trabalho do Paços regressa aos trabalhos na segunda-feira, após três dias de descanso concedidos pelo técnico César Peixoto, com o foco na visita ao Vitória de Guimarães, em jogo da 26.ª jornada, marcado para o dia 01 de abril, sábado.