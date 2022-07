Paços de Ferreira empata sem golos em teste com Moreirense

O P. Ferreira empatou esta quarta-feira, sem golos, no terceiro teste de pré-temporada, desta vez contra o Moreirense, num jogo disputado em Vila Chã, Esposende.César Peixoto tem apostado na rotatividade para dar rotinas aos jogadores, principalmente aos que chegaram neste defeso, Holsgrove e João Magno, que foram titulares. Nigel Thomas jogou apenas no segundo tempo, num duelo com duas partes de 35 minutos, cada.O P. Ferreira iniciou com Jordi, Juan Delgado, Nuno Lima, Pedro Ganchas, Luís Bastos, Rui Pires, Holsgrove, Matchói, Uilton, João Magno e Lucas Silva.Jogaram ainda: Nigel Thomas, Ibrahim, Pedro Martelo, Fernando Fonseca, Miguel Mota, Guilherme Pio, Bruno Silva, Zé Oliveira e Vasco Sousa (sub-19).