Paços de Ferreira empresta Dor Jan ao Maccabi Tikva

O avançado israelita Dor Jan vai regressar ao seu país para representar o Maccabi Petah Tikva, emprestado por um ano pelo Paços de Ferreira, anunciou esta quinta-feira o clube.

Numa curta nota informativa, o clube nortenho comunica que "o avançado Dor Jan foi cedido por empréstimo ao Maccabi Petah Tikva, do principal escalão do futebol israelita". O Paços de Ferreira acrescenta que "o empréstimo é válido por uma temporada".

Dor Jan chegou ao Paços no início de outubro de 2020, proveniente do Bnei Yehuda, a tempo de participar em 10 encontros da I Liga e assinar um golo, por sinal decisivo, na vitória caseira diante do então campeão em título FC Porto, por 3-2, na sexta jornada do campeonato.

O avançado israelita, de 26 anos, termina contrato com o Paços de Ferreira em junho de 2023.