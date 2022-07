Paços de Ferreira empresta três jogadores ao Montalegre

O defesa-direito Miguel Mota, o extremo Pio e o avançado Edmilson vão jogar no Montalegre, da Liga 3, até ao final da temporada, cedidos pelo Paços de Ferreira, confirmou esta terça-feira o clube da Capital do Móvel.

Os três elementos realizaram a pré-temporada no Paços de Ferreira, mas não vão fazer parte das opções do técnico César Peixoto e vão rodar no Montalegre, cumprindo a política de redução do plantel.

Entretanto, o emblema nortenho deu a conhecer o programa oficial de apresentação das equipas das diferentes modalidades, no sábado, dia 30, com destaque para o jogo integrado num recém-criado troféu diante do Vizela, concorrente na 1.ª Liga, a partir das 18h00.

O programa de atividades inicia-se nas imediações do estádio às 12h00, quatro horas antes da abertura de portas do estádio.

Apesar da entrada ser gratuita, o patrocinador principal do clube vai doar um euro por cada espetador presente aos Bombeiros Voluntários de Paços de Ferreira.