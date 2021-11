Se o internacional Eustássio foi convocado para o jogo com o SL Benfica? Não, mister JJ.



MAS a camisola dele está com uma promoção exclusiva na Loja Online ?? https://t.co/YsozCXk3Gk! pic.twitter.com/QK7FMri8jw — FC Paços de Ferreira (@fcpf) November 18, 2021

Jorge Jesus fez esta quinta-feira a conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Paços de Ferreira, encontro da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal agendado para amanhã, na Luz, às 20H45. Respondendo sobre o adverário, o treinador do Benfica elogiava a qualidade dos jogadores pacenses onde se inclui Eustáquio, nome que JJ pronunciou de forma incorreta. Ora, aproveitando a deixa, o Paços fez uma publicação no Twitter para vender... camisolas."Se o internacional Eustássio foi convocado para o jogo com o SL Benfica? Não, mister JJ. MAS a camisola dele está com uma promoção exclusiva na Loja Online", pode ler-se na publicação.