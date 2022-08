Paços de Ferreira oficializa contratação de Erick Ferigra

O defesa-central equatoriano Erick Ferigra, que alinhava no Las Palmas, da 2.ª Liga espanhola, foi contratado pelo Paços de Ferreira a título definitivo, anunciou esta quarta-feira o clube da Liga Bwin, em comunicado.

"O defesa central Erick Ferigra, proveniente do Las Las Palmas, é o mais recente reforço do FC Paços de Ferreira, e assinou a título definitivo com os castores", informa o emblema pacense nas suas redes sociais, sem precisar a duração do contrato.

Ferigra, de 23 anos, fez parte da sua formação no Barcelona, tendo rumado depois a Itália, onde representou Fiorentina, Torino e Ascoli. Na última época, em 2021/22, o futebolista, já internacional pelo Equador, regressou a Espanha para representar o Las Palmas, tendo alinhado num total de 17 jogos.

Erick Ferigra é o sexto central à disposição do técnico César Peixoto, deixando antever a saída de um dos concorrentes no plantel. Nuno Lima, Pedro Ganchas, Flávio Ramos, Tiago Ilori e o júnior Vasco Sousa completam a lista de centrais da formação pacense.