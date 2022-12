Paços de Ferreira oficializa saída de José Mota

O Paços de Ferreira oficializou esta quinta-feira à noite a saída de José Mota do comando técnico do clube. O técnico, de 58 anos, deixa o emblema pacense ao fim de sete jogos, depois de ter assumido a equipa em outubro, sucedendo, na altura, a César Peixoto.O Paços de Ferreira vai tentar encontrar uma solução imediata para assumir a equipa na deslocação ao estádio de Alvalade."O Futebol Clube de Paços de Ferreira comunica que, durante a tarde de hoje, se realizou uma reunião entre a sua direção e a equipa técnica liderada pelo mister José Mota, onde foi debatida a atual situação da equipa profissional. Após a mesma, as partes entenderam de forma totalmente consensual terminar a ligação contratual que as unia.O Futebol Clube de Paços de Ferreira enaltece a postura altamente profissional da equipa técnica liderada pelo mister José Mota, não só pelo trabalho por si realizado durante o período de ligação, mas também na hora da despedida – algo que revela a elevada estima que todos os seus membros têm pelo clube.Ao mister José Mota e à sua equipa, o Futebol Clube de Paços de Ferreira deixa o seu maior agradecimento e votos de sucesso para o futuro."