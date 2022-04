Paços de Ferreira perpetua memória de Vítor Oliveira com um busto no estádio

O malogrado treinador de futebol Vítor Oliveira tem a partir de hoje um busto no estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, numa iniciativa conjunta da autarquia e do clube, com o objetivo de homenagear "a pessoa".

"O Vítor Oliveira foi uma pessoa que partiu cedo demais e quisemos associar-nos ao desafio lançado pelo clube por ocasião da sua morte, achando por bem que este era o momento específico para a homenagem, no aniversário do Paços de Ferreira", disse o autarca pacense Humberto Brito, durante a cerimónia de inauguração do busto.

O autarca, que procedeu à homenagem a Vítor Oliveira ao lado do presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, destacou "a pessoa, o homem e o elemento do futebol" que representava o técnico, para com quem os pacenses em geral tinham um "sentido de gratidão".

A afirmação foi feita por Paulo Meneses e levou em conta "o contributo [de Vítor Oliveira] na projeção do Paços de Ferreira", o primeiro e último clube que o técnico subiu à I Liga, nas épocas de 1990/91 e 2018/19.

"Guardo duas memórias, uma como sócio e adepto, de gratidão, sentindo-me ainda privilegiado por ter trabalhado com ele na sua última subida de divisão, naquela que foi uma época fantástica e imaculada para o Paços, com quem aprendi que o futebol é uma coisa simples. Dele, guardo ainda a palavra, a frontalidade, a honestidade e transparência", disse, por sua vez, Paulo Meneses.

O busto a Vítor Oliveira (falecido em 28 de novembro de 2020) fica na parede lateral da nova bancada central do estádio Capital do Móvel e o seu descerramento inseriu-se na inauguração das obras de requalificação da zona envolvente ao equipamento desportivo.

Nenhum elemento da família de Vítor Oliveira esteve presente na cerimónia.