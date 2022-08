Bastien Toma está muito perto de ser confirmado reforço do Paços de Ferreira. A imprensa belga avança que o médio, de 23 anos, será jogador dos castores até ao final da época, por empréstimo do Genk, clube com o qual tem contrato até 2024.O jogador já não terá comparecido no treino desta terça-feira do clube belga, devendo ser oficializado em Paços de Ferreira nas próximas horas.Bastien Toma é internacional sub-21 pela Suíça, tendo despontado no Sion e defrontado a seleção portuguesa no Campeonato da Europa daquele escalão em 2021.