Seguido de um "É para aprenderes", como diziam as nossas mãezinhas quando éramos pequenos. #DefendeOAmarelo pic.twitter.com/gVDiQKcgPj — FC Paços de Ferreira (@fcpf) March 28, 2022

A imagem da bofetada que Will Smith deu a Chris Rock na cerimónia dos Óscares está a ser usada no mais diverso tipo de memes e até o Paços de Ferreira embarcou na brincadeira, para calar os críticos de Nico Gaitán.Na imagem partilhada pelos 'castores' nas redes sociais Chris Rock diz "o Gaitán está velho e foi para Paços passar férias", ao que Will Smith responde "2 golos em 173 minutos".E o clube acrescenta: "'É para aprenderes', como diziam as nossas mãezinhas quando éramos pequenos".