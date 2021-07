Paços de Ferreira renova com Matchoi até 2024

O luso-guineense Matchoi Djaló vai continuar a representar o Paços de Ferreira, com quem estava em final de contrato, numa renovação válida até junho de 2024, oficializou este sábado o clube da Liga Bwin.

"O FC Paços de Ferreira anuncia que o clube acertou a renovação de contrato do atleta Matchoi. O jovem médio vê agora prolongada a sua ligação com o emblema pacense até 2024", informa o Paços.

Na informação partilhada nas redes sociais, o emblema nortenho recorda a chegada do futebolista ao clube, em 2017/18, para representar a equipa de sub-15.

Matchoi, agora com 18 anos, é um dos maiores ativos do Paços, em cuja equipa principal se estreou ainda em idade juvenil, com 16 anos e quatro meses, sendo hoje apenas superado pelo sportinguista Dário Essugo, com 16 anos e seis dias, como o jogador mais novo de sempre a alinhar no principal campeonato do futebol português.

O médio pacense estreou-se na ronda inaugural da Liga em 2019/20, pela mão do técnico Filipe Rocha, participando nos últimos 18 minutos do jogo disputado no Estádio da Luz, que o Benfica venceu por 5-0.

Matchoi voltaria a entrar na jornada seguinte, na Capital do Móvel, na derrota diante do Nacional, por 1-0, alinhando nos derradeiros sete minutos, mas seria já com Pepa como treinador que se estreou a titular, na última jornada da época passada, em Barcelos, tendo anotado mesmo um dos golos pacenses no empate, 3-3, com o Gil Vicente.