O Paços de Ferreira oficializou esta segunda-feira a contratação de Pedro Ganchas por três épocas e meia. O defesa-central, de 21 anos, jogava na equipa B do Benfica e rescindiu o contrato com as águias para poder representar os castores. Isto porque Nuno Santos já faz parte do plantel pacense e está cedido pelo Benfica.A contratação de um central era uma necessidade já assumida por César Peixoto, depois da grave lesão de Flávio Ramos que o deixa afastado dos relvados até ao final da temporada. A chagada de Pedro Ganchas vem reequilibrar o sector, que conta com Marco Baixinho, Maracás e Nuno Lima.