Paragem ajuda os lesionados

A paragem no campeonato foi benéfica para o departamento clínico do P. Ferreira acelerar as recuperações dos lesionados do plantel. Para além de Jordi e João Vigário, que estão em recuperação desde o início da época, as atenções focam-se em Jorge Silva e Lucas Silva. Se o lateral ainda terá alguns dias para recuperar de uma entorse contraída no joelho esquerdo, já o extremo brasileiro tem boas perspetivas de superar uma lesão muscular e entrar nas contas para o jogo que se avizinha com o Santa Clara.