O Paços de Ferreira confirmou ao final da tarde desta terça-feira a chegada, por empréstimo do Benfica, do médio Paulo Bernardo. De acordo com os castores, o médio de 21 anos irá atuar até final da temporada cedido na Capital do Móvel.O jovem formado no Seixal estava sem espaço na equipa principal das águias nesta temporada e só tinha participado em duas partidas. Este era um dos elementos que o Benfica pretendia colocar nesta janela de transferências.