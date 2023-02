Paulo Bernardo perto da estreia

A antecipação do jogo com o Benfica permitiu ao treinador do P. Ferreira reforçar o trabalho com os reforços que chegaram em cima do fecho do mercado. Esse fator vai permitir um melhor entrosamento dos jogadores e poderá valer a estreia de Paulo Bernardo com a camisola pacense na deslocação ao Estoril. O médio, cedido pelo Benfica, já esteve no banco de suplentes em Portimão.