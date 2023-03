Paulo Bernardo preferia ganhar

"Trocava o golo pela vitória", atirou, de primeira, Paulo Bernardo, autor do (excelente) golo do P. Ferreira. "Fizemos uma grande primeira parte, baixámos as linhas na segunda e o Casa Pia conseguiu empatar, em dois lances de azar nossos", avaliou o médio, apontando baterias ao jogo com o Santa Clara, "adversário direto".