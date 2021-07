Paulo Meneses convidou Jorge Simão "10 minutos depois" de Pepa anunciar saída

Paulo Meneses não considerou outro nome que não o de Jorge Simão para assumir as rédeas do P. Ferreira em 2021/22. Na manhã desta quinta-feira, numa conferência de imprensa que serviu para lançar o jogo com o Gil Vicente, da Allianz Cup, mas também para presidente e treinador falarem sobre o atual projeto, Meneses confidenciou o momento em que telefonou ao técnico.





"O convite foi feito 10 minutos depois do antigo treinador ter dito que não continuava. Foi um convite que surgiu pelo método de trabalho de Jorge Simão, que justifica a sua contratação. E este regresso acaba por acontecer num cenário com melhores condições para o treinador", revelou o dirigente, traçando um comparativo com a passagem do técnico pelo clube em 2015/16."Satisfeito por estar de novo no P. Ferreira", Jorge Simão aponta a uma "época para consolidar" o clube. Sobre o jogo desta sexta-feira, da Allianz Cup, diante do Gil Vicente, deixou uma mensagem clara: "O objetivo é seguir em frente, queremos estar na fase de grupos. Estamos preparado para a competição."