Paulo Meneses critica calendário: «Não permitiremos que nos maltratem»

Paulo Meneses manifestou o seu desagrado pela calendarização dos jogos do Paços de Ferreira no campeonato e já pediu explicações à Liga de Clubes."Em 23 jornadas teremos jogado 10 jogos à semana e ‘obrigado’ àqueles que acompanham o clube a fazer viagens duras para que possam apoiar o nosso clube", começou por escrever na sua página do Facebook. O líder pacense referiu que "o bom senso deveria ser a primeira regra de quem decide, mas tratar clubes e adeptos desta forma é desrespeitar o futebol", lamentou, lembrando que "dia 6 [deslocação ao Casa Pia] serão necessários mais de 600 km e mais que um dia de trabalho perdidos."Paulo Meneses concluiu dizendo que "ninguém merece, mas iremos resistir até ao limite das nossas forças e não permitiremos que nos maltratem sem uma posição firme. Depois apregoam-se valores que não se defendem".