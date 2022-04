Paulo Meneses critica VAR do Vitória-P. Ferreira: «Só peço 5 minutos para analisarem estes lances»

Paulo Meneses, presidente do P. Ferreira, criticou a equipa de arbitragem, com especial foco no VAR. "Foi uma análise errada de lances e o VAR tem outra obrigação, porque tem condições. Na semana passada, foram horas nas televisões a falar do jogo que se realizou aqui [FC Porto] e agora só peço 5 minutos para analisarem estes lances", referiu o líder pacense. Também Nuno Santos se mostrou crítico ao dizer ter sido "mais uma noite de futebol português", polémica que passou ao lado de Bruno Duarte, que disse estar "muito feliz pelos dois golos", concluiu.