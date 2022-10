Paulo Meneses justifica escolha do treinador: «José Mota está ligado à história do clube»

O novo treinador do Paços de Ferreira foi esta sexta-feira apresentado em conferência de imprensa pelo presidente, Paulo Meneses, que justificou a escolha em José Mota."Precisamos de resultados e temos aqui um treinador que dispensa apresentações", começou por dizer o líder da SDUQ, lembrando que o técnico "está ligado à história do clube", chegando com ele Paulo Sousa e Cadú, também ex-jogadores do clube."Foi um processo rápido, porque teve de ser assim, fazer acontecer. Na segunda-feira, ao final do dia, reunimos e as coisas ficaram praticamente fechadas. Formalizámos na terça", acrescentou, sobre a contratação de José Mota até ao final da temporada.Paulo Meneses aproveitou ainda para agradecer à equipa técnica antecessora: "Há um ano chegou a este clube e teve sucesso, mas não teve a sorte que merecia durante esta época", esclareceu.O presidente deixou ainda algumas críticas à forma como o plantel foi construído... "O plantel que temos aqui tem muita qualidade. Não posso aceitar que se diga que o plantel não tem qualidade, nem que a responsabilidade seja da direção e do presidente. Os jogadores foram escolhidos a dedo, identificados e todos tinham um ‘timing’ para chegar. Se gostaria de os ter mais cedo? Com certeza. Mas não foi possível tê-los em momentos mais prematuros. Sabíamos do risco que corríamos. A responsabilidade é de quem contratou e de quem escolheu e não há ninguém que o possa desmentir", concluiu.