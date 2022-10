Paulo Meneses espera anunciar treinador esta semana: «Estou preocupado, mas não desesperado»

O presidente do Paços de Ferreira disse esta segunda-feira esperar ainda esta semana contratar um novo treinador para suceder a César Peixoto, que este domingo foi dispensado.

"Acredito que esta semana a situação fique resolvida. Neste momento ainda não tenho ninguém em vista que possa ser anunciado hoje ou amanhã [terça-feira]. Estou preocupado, mas não desesperado", disse Paulo Meneses, à margem de um encontro com o Secretário de Estado da Juventude e Desporto, no estádio do clube.

O presidente do emblema pacense lembrou que o plantel está, de momento, a ser orientado por elementos do departamento técnico do clube, tendo hoje treinado no estádio do Capital do Móvel, sobre a supervisão de Marco Paiva, coordenador do futebol de formação do clube. "Tem de haver ponderação, como aconteceu numa situação semelhante na época passada, e que deu frutos. Sabemos que no futebol as coisas não acontecem de forma objetiva, mas serei sempre eu o principal responsável", completou.

O treinador César Peixoto foi no domingo despedido do Paços de Ferreira, no seguimento da eliminação da equipa na terceira eliminatória da Taça de Portugal, após a derrota (2-0), frente ao Vitória de Setúbal, da Liga 3. César Peixoto, que tinha chegado ao clube a meio da temporada passada, deixa a equipa ao fim de 10 jogos disputados esta temporada, nos quais somou apenas dois empates para a Liga, na qual segue em zona de descida, no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com apenas dois pontos, mais um do que o lanterna-vermelha Marítimo.