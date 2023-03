Pepa: «Fazem-me acreditar que esta época conseguirá a manutenção ao leme de César Peixoto»

Pepa apresentou mais um episódio da série criada pelo próprio a que deu o nome 'Nunca Desistas dos Teus Sonhos' e, desta vez, recordou a etapa inaugural ao serviço do Paços de Ferreira. Para o antigo técnico dos sauditas do Al Tai, os castores estão no caminho certo, deixando elogios à Direção."O clube tem um excelente presidente e estrutura para o futebol, motivos que me fazem acreditar que esta época conseguirá a manutenção ao leme de César Peixoto", disse, a partir das redes sociais."Devemos aprender com as experiências e usá-las como fonte de inspiração para progredir. A vida de treinador é uma montanha russa, mas é através destas experiências que construímos a nossa carreira e deixamos a nossa marca no mundo do futebol", acrescentou Pepa, em resumo.Nunca Desistas dos Teus Sonhos 17/20Depois de três épocas em Tondela sentia que era hora de encontrar novos desafios. Infelizmente, nenhum convite apareceu.Apesar das sondagens, houve apenas uma abordagem, que não se materializou. Com o início da temporada a aproximar-se começava a sentir falta da rotina de trabalho. Saudades das pré-épocas em que trabalhávamos todos juntos o dia inteiro.Nesse verão, conheci o Samuel Correia que se mostrou confiante em trabalhar comigo. Teve convites de outros clubes, mas preferiu esperar para trabalharmos juntos. Não podia adivinhar que também ia encontrar no Paços o Hugo, mantém-se na equipa técnica até hoje. Tínhamos a equipa pronta para começar a trabalhar, só faltava o projecto certo.No aniversário da minha filha, Noa, organizei um churrasco com família, amigos e a equipa técnica. Durante a tarde, soubemos que o Paços tinha perdido com o Marítimo. No final da festa, tinha uma chamada não atendida do Carlos Carneiro. Marcámos reunião com o presidente, Paulo Meneses, e o diretor de futebol, Jaime, para a manhã seguinte.Acertámos tudo na hora. O Paços, um clube familiar, onde já havia jogado, e onde me sentia identificado com as pessoas e o ambiente. Estava em último lugar na tabela mas a motivação era imensa.O primeiro jogo foi contra o Famalicão. Começámos a perder por 4-0, mas conseguimos reduzir para 4-2. Percebemos as diferenças reais entre as equipas. Mas se as coisas fossem fáceis, talvez eu não estivesse ali. A mensagem que passei no balneário: máxima união, esforço e muito trabalho.Na semana seguinte, vencemos por 2-1 o Aves, mas não fiquei satisfeito. No treino seguinte, reuni a equipa e lancei um desafio: "Malta, nós até podemos perder por azar, mas não vamos ganhar na sorte. Com trabalho árduo e um plano de jogo sólido, vamos fazer uma época de sucesso". Assumimos o compromisso para adoptar uma proposta de jogo que ia mais ao encontro das características dos jogadores, valorizarmo-nos e divertirmo-nos em campo.Olhei para o calendário e percebi que ainda tínhamos 28 jornadas pela frente. Tinhamos condições para assumir um compromisso coletivo com uma ideia de jogo arrojada, dando protagonismo aos jogadores e ao Clube. Se os jogadores e a estrutura acreditavam em mim, eu também tinha de acreditar que poderíamos jogar para mais.Outra mudança crucial para a época positiva foi o mercado de inverno. Trabalhámos com a direção para afinar o plantel. O clube tem um excelente presidente e estrutura para o futebol, motivos que me fazem acreditar que esta época conseguirá a manutenção ao leme de César Peixoto.Naquela altura, conseguimos contratações cirúrgicas. O Marcelo, um líder e central experiente. O Stephen Eustáquio, um craque que acabou por ser a minha extensão dentro do campo. O Adriano Castanheira, com muita qualidade técnica. O João Amaral, um jogador com muita vontade de vencer. E o Denilson que ajudou a espicaçar o titular, Douglas Tanque.Aumentámos a competitividade e qualidade dos treinos diários e do onze inicial. Ficámos mais próximos de ganhar e acabámos a época em 11º lugar, com 39 pontos. Acredito que a mudança de mentalidade e o mercado de inverno foram fundamentais.É essencial valorizarmos cada experiência que a vida de treinador nos proporciona, mesmo as que parecem insignificantes. São esses momentos que moldam o nosso carácter e nos ensinam lições para crescermos como indivíduos e profissionais. Devemos aprender com as experiências e usá-las como fonte de inspiração para progredir. A vida de treinador é uma montanha russa, mas é através destas experiências que construímos a nossa carreira e deixamos a nossa marca no mundo do futebol. Siga!