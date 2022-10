Plantel do Paços contestado e Antunes fala em "ingratidão": «Somos os primeiros a chegar a casa e não ter disposição para as famílias»

Após o empate caseiro (1-1) com o Arouca, que mantém o Paços de Ferreira sem vitórias ao cabo de oito jornadas na Liga Bwin, a contestação subiu de tom, com os adeptos a protestarem com o plantel devido aos maus resultados. Os jogadores acercaram-se das bancadas e Antunes chegou a desentender-se com um simpatizante dos castores."Se a insatisfação me parece ingrata pelo que fazemos em campo? Parece-me bastante ingrato. Estivemos sempre por cima do jogo e eles não tiveram nehuma ocasião flagrante com exceção do golo, num erro de principiante. Na fase em que estamos temos de defender da melhor forma forma possível e não sofrer golos desta maneira. A haver um vencedor seríamos nós, o resultado foi injusto. Já merecemos os 3 pontos há muito tempo", começou por dizer o lateral-esquerdo à Sport TV."É normal o descontentamento dos adeptos. mas este ano não estamos a conseguir dar bons resultados aos adeptos, fruto de um conjunto de várias situações. Mesmo nós jogadores sentimos esse descontentamento, somos os primeiros a sofrer, somos os primeiros a chegar a casa e não ter disposição para as nossas famílias. Nós compreendemos a parte dos adeptos e espero que eles compreendam a nossa. Nos últimos jogos não tem faltado atitude, faltou sim sorte. É continuar no caminho e aproveitar quando estamos em vantagem no marcador, pois temos de defender um golo até à morte", finalizou Antunes.