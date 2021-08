Plantel do Paços de Ferreira sem direito a folga

Os jogadores do Paços de Ferreira não terão tempo para desfrutar da vitória histórica sobre o Tottenham e que coloca a equipa na frente da eliminatória. O calendário apertado exige concentração máxima e trabalho diário, uma vez que a equipa voltará a entrar no relvado na Mata Real na próxima segunda-feira para defrontar o Estoril. Níveis de exigência que têm obrigado Jorge Simão a cancelar as folgas e a marcar para hoje um treino de descompressão. Este ritmo vai manter-se, pelo menos, até à jornada 4 do campeonato. Jordi, Diaby, Maracás e João Vigário estão lesionados e não entram nas contas.