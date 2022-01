Presidente do P. Ferreira desvaloriza ausências do Benfica: «Não temos equipa B e sub-23»

O Benfica elevou esta sexta-feira para sete o número de indisponíveis com Covid-19 para o jogo com o P. Ferreira, que se disputa no domingo, no Estádio da Luz. Contudo, o presidente dos castores, Paulo Meneses, desvalorizou esse facto e garantiu que "pior está o Paços" mas que a equipa irá "tentar, pelo menos, pontuar"."Agora é uma incógnita, podemos ter surpresas pela negativa até ao jogo, mas pior está o Paços que não tem equipa B e equipa sub-23 para ir buscar jogadores. Há regras para cumprir, há regulamentos bem definidos e nós, os clubes, temos de nos sujeitar, mas o Benfica tem muita qualidade na equipa A e na equipa B, por isso vai apresentar-se forte", vincou em declarações à Rádio Renascença, garantindo que César Peixoto poderá orientar a formação pacense na casa benfiquista."É fundamental o responsável máximo de uma equipa técnica poder estar no banco. Será uma das mais-valias do Paços para este jogo", reiterou Paulo Meneses.