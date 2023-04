Presidente do P. Ferreira espera que o clube não pague "fatura por algum tipo de pressão" frente ao FC Porto

Com o P. Ferreira envolvido na luta pela permanência na Liga Bwin, e numa fase em que têm aumentado de tom as trocas de acusações entre Benfica e FC Porto em relação às arbitragens, o presidente Paulo Meneses manifestou, em declarações à Bola Branca, da Renascença, o desejo de que os castores não saiam prejudicados por isso no embate deste sábado, com os dragões."O P. Ferreira foi claramente prejudicado em dois ou três jogos. Espero que não venha a pagar nenhuma fatura, por algum tipo de pressão. Se for bem escolhida a equipa de arbitragem, o que vai ser decisivo é o que é feito dentro de campo", explicou o dirigente, antes de acrescentar: "Por vezes tenta-se fazer algum ruído em volta da arbitragem para se disfarçar. Nunca o farei para justificar o facto do Paços de Ferreira não ter tido o sucesso que era desejável e expectável."Em relação ao duelo deste fim de semana, Paulo Meneses espera um jogo complicado para as duas formações, que lutam por objetivos bem distintos. "O FC Porto respeitará, e muito, aquilo que possa encontrar no nosso estádio. Por um lado é motivador e por outro preocupante. A situação do P. Ferreira preocupa-me e muito, mas não nos pode inibir de conseguir objetivos que matematicamente são possíveis. Só ganhando podemos podemos aspirar à permanência", finalizou.O P. Ferreira recebe o FC Porto este sábado, pelas 20h30, em jogo da 29.ª jornada da Liga Bwin.