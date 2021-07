Presidente do Paços de Ferreira quer adeptos nas bancadas frente ao Gil Vicente

O presidente do Paços de Ferreira pediu esta quinta-feira "bom senso" às autoridades, considerando "uma vergonha autêntica" proibir adeptos no jogo com o Gil Vicente, da Taça da Liga, horas antes do seu previsível regresso aos estádios de futebol.

Paulo Meneses, que falava à margem da apresentação do técnico Jorge Simão, disse não compreender que "um jogo numa sexta-feira à noite não tenha adeptos na bancada, mas, se o mesmo se realizar depois da meia-noite, já poderá ter".

"É uma vergonha autêntica, e é uma palavra suave, mas espero que prevaleça a regra de bom-senso e da decência. E espero ter público neste estádio", disse o líder do Paços, considerando que "nada justifica agora não haver adeptos".

Para Meneses, "o público esteve afastado, e bem, [dos estádios] por razões fundamentadas, mas agora nada justifica".

"Arrisco-me a dizer que se o jogo de sábado [entre Sporting e Sp. Braga, da Supertaça] passasse para sexta-feira, a medida que autoriza os adeptos nos estádios recuaria para quinta", referiu, insistindo no "bom-senso" para ter público no jogo entre Paços de Ferreira e Gil Vicente, na sexta-feira.

A presença de público nos estádios poderá ser confirmada ainda hoje em Conselho de Ministros, depois da abertura por parte da Direção-Geral da Saúde em sintonia com o Governo e Federação Portuguesa de Futebol.