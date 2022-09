Prioritário afinar a finalização

O treinador do P. Ferreira pretende inverter a tendência dos maus resultados averbados neste arranque de campeonato (cinco derrotas consecutivas) e para isso conta com o apoio dos adeptos para a receção ao Casa Pia. Isto porque a estrutura pacense vai abrir as portas aos adeptos menores de 18 anos...De resto, a equipa pacense vai defrontar um adversário que, curiosamente, tem a melhor defesa da Liga Bwin, o que irá colocar à prova a sua capacidade de finalização. Aliás, este tem sido um dos principais problemas detetados neste início de temporada, uma vez que a equipa apenas marcou num jogo e logo contra o Benfica, com Koffi a bisar. O avançado esteve em destaque, mas poderá perder a titularidade para Butzke, que regressa depois de ter cumprido castigo.