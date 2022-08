Reims volta a emprestar Koffi ao Paços de Ferreira e refere-se a Portugal como "país de Salazar"

#MercatoSDR



' rejoint @fcpf !

L'attaquant rémois évoluera dans l'élite du championnat portugais avec le club partenaire du SDR, durant la saison 2022-23.



+ d'infos https://t.co/j2vxMYgqS0 pic.twitter.com/uh5CmYimbR — Stade de Reims (@StadeDeReims) August 11, 2022

O Paços de Ferreira oficializou a contratação de N'Dri Koffi, avançado marfinense de 20 anos que chegou à Mata Real a meio da época passada e continuará ao serviço dos castores em 2022/23 a título de empréstimo do Stade de Reims. Os franceses também já anunciaram o empréstimo referindo-se a Portugal no comunicado como... "país de Salazar"."Emprestado durante o último exercício no país de Salazar, N'Dri Koffi infelizmente viu sua temporada terminar precipitadamente após uma grave lesão contraída na véspera de seu quarto jogo no campeonato. Depois de completar sua recuperação em Reims, N'Dri voltou a campo com o grupo de Oscar Garcia neste verão. Em Portugal, o ponta-de-lança do Reims, de 20 anos, terá a oportunidade de aperfeiçoar a sua progressão e ganhar tempo de jogo. Boa época, N'Dri!", pode ler-se no sítio do Stade de Reims.Trata-se de um desfecho sem surpresa em função da parceria que Paços de Ferreira e Stade de Reims estabeleceram em 2020, pese embora o contexto curioso com que o emblema francês anunciou na sua página oficial a continuidade de Koffi no conjunto português.