Rui Pires oficializado como reforço do P. Ferreira

Rui Pires é, oficialmente, reforço do P. Ferreira. A contratação do médio foi confirmada no final da manhã desta segunda-feira pelo emblema pacense, que recebe o jogador por empréstimo do Troyes, válido por uma temporada, mas já tem assegurado um acordo para o prolongamento da ligação no final de 2021/22, conforme Record antecipou na edição impressa de hoje.





Natural de Mirandela, Rui Pires, de 23 anos, representou o Troyes no segundo escalão francês nas duas últimas temporadas. Em 2020/2021, sagrou-se campeão da Ligue 2 pelo emblema gaulês (que garantiu a subida à primeira divisão) e realizou 19 partidas.Antes de rumar a França, fez praticamente toda a sua formação no FC Porto, onde se estreou ainda como sénior, pela equipa B. Rui Pires representou também os escalões de base de Portugal, marcando presença na final do Europeu de sub-19, em 2007.