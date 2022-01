O plantel do P. Ferreira tem mais quatro jogadores infetados com Covid-19, que se juntam a André Ferreira e Vekic. Os testes realizados ontem detetarem a presença do vírus em mais elementos da equipa, que assim aumenta para seis o número total de infetados, isto depois dos guarda-redes terem acusado positivo à covid-19 e falhado o embate com o Boavista.No entanto, todos estarão disponíveis para o Estoril, uma vez que este jogo apenas se vai realizar na próxima segunda-feira (31 de janeiro), o que permite cumprir os sete dias de isolamento obrigatório.