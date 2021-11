Sócios do Paços de Ferreira aprovam contas negativas acima de um milhão de euros

O P. Ferreira apresentou um saldo negativo de 1.020.413 euros relativo às contas do exercício fiscal da época 2020/2021. O valor reflete as implicações provocadas pela pandemia que obrigaram a investimentos de adaptação do recinto desportivo às medidas de higiene e segurança e a gastos extraordinários na ordem dos 200 mil euros para a realização de testes covid-19 aos jogadores do plantel e equipa técnica.Para além da logística mais complexa e dispendiosa, houve ainda uma redução significativa das receitas verificada pela diminuição da quotização dos sócios e um acréscimo em cerca de 1 milhão de euros em despesas com os jogadores e equipa técnica. O relatório financeiro refere ainda que os impostos consomem cerca de 80 por cento da maior receita fixa do clube.As receitas obtidas após o exercício operacional ainda não entram neste relatório, nomeadamente o valor angariado pela presença na Conference League e a venda do passe de Douglas Tanque, que apenas terão reflexos contabilísticos no próximo relatório financeiro.As contas foram aprovadas pela unanimidade dos cerca de meia centena de associados presentes na assembleia geral.