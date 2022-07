Tiago Ilori oficializado no Paços de Ferreira

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Este departamento está sempre atento, e o Abílio não falha.



Temos um novo ¸ a chegar e está tudo preparado. ?#DefendeOAmarelo #FCPF2223 pic.twitter.com/nD1irasYwO — FC Paços de Ferreira (@fcpf) July 22, 2022

Tiago Ilori foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Paços de Ferreira até ao final da temporada. O central, de 29 anos, chega por empréstimo do Sporting e será um elemento importante para César Peixoto colmatar uma das principais lacunas do plantel.Ilori será um elemento importante para o eixo da defesa.