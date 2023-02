E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tiago Ribeiro, médio-defensivo de 20 anos, vai reforçar o meio-campo do Paços de Ferreira a título de empréstimo do Monaco, sabeNatural de Vila Nova de Gaia, o centrocampista formado no FC Porto prepara-se assim para regressar a Portugal depois de passagens pelo campeonato francês e espanhol para reforçar o atual último classificado da Liga Bwin até ao final da temporada, depois de uma cedência ao Valencia na primeira metade da temporada.