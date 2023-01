Tony de volta ao futebol como adjunto de César Peixoto no Paços de Ferreira

Tony, antigo lateral direito, vai ser esta terça-feira apresentado como treinador adjunto de César Peixoto no Paços de Ferreira, que ocupa o último lugar da Liga Bwin.Depois de uma experiência de três anos, com treinador adjunto de António Conceição, na Seleção Nacional dos Camarões, o Barrosão Tony da Silva, antigo lateral direito do, Desportivo de Chaves, Estrela da Amadora, Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira e Penafiel, que passou também pelo Cluj da Roménia e possui diploma UEFA Pro de quarto nível, abraça hoje um novo desafio na sua carreira e regressa ao Passos de Ferreira, para integrar a equipa técnica de César Peixoto, que ontem foi apresentado como novo treinador.Ao que conseguimos apurar, Tony, com 42 anos de idade, entra na estrutura do Paços de Ferreira como treinador adjunto da casa e a sua oficialização vai dar-se durante o dia de hoje.