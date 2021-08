INTRODUÇÃO

O Paços de Ferreira vai realizar a sua 24ª participação na Liga BWIN. A equipa pacense, desde o ano 2000, apenas não marcou presença em duas edições do principal escalão do futebol português, em 2004/05 e 2018/19 - nessas duas temporadas venceu a 2ª Liga.Na temporada passada, os castores foram a equipa sensação do campeonato nacional. Com Pepa ao leme da equipa, conquistaram o 5º lugar do campeonato, o que lhes garantiu não só um regresso às competições europeias, mas também um lugar na mais recente prova europeia, a Conference League. Esta época, com sete contratações e Jorge Simão no comando técnico, o objetivo passa por tentar repetir o feito da época passada e desfrutar da terceira participação numa competição europeia.