UEFA pode abrir as portas da Mata Real à Conference League

Há boas perspetivas de o jogo da primeira mão da 3.ª pré-eliminatória da Conference League se realizar no estádio Capital do Móvel. A confirmação foi dada pelo presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses.





"Esta possibilidade está dependente de algumas melhorias exigidas pela UEFA, nomeadamente nos lugares disponíveis para os jornalistas, melhoria da iluminação e zonas de estacionamento", explicou. O presidente da SDUQ pacense acrescentou que os delegados da UEFA estarão novamente em Paços de Ferreira nos próximos dias para fazerem a derradeira vistoria e aprovarem o recinto. Se for chumbado, a solução passará por jogar no estádio Cidade de Barcelos.

O Larne, da Irlanda do Norte, ou AGF Aarhus, da Dinamarca, será o adversário dos pacenses. A primeira mão joga-se em Paços de Ferreira a 5 de agosto, enquanto a segunda-feira será realizada uma semana depois.