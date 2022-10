Uilton: «Aquilo que jogamos hoje, se continuarmos assim, vamos dar a volta por cima»

Uilton assumiu sair "triste" do relvado do estádio D. Afonso Henriques após a derrota () do Paços de Ferreira na deslocação até ao terreno do Vitória de Guimarães na nona jornada do campeonato."É um sentimento de grande tristeza. Fizemos um grande jogo, não conseguimos marcar, mas hoje estivemos bem. Tivemos posse bola, criamos muitas oportunidades. Saio triste porque merecíamos os três pontos", começou por dizer o extremo-direito dos castores, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV, mostrando-se ao lado dos seus companheiros de equipa neste momento difícil que a equipa atravessa: "Acredito sempre nesta equipa. Não passamos um bom momento, não começamos bem o campeonato. Aquilo que jogamos hoje, se continuarmos assim, vamos dar a volta por cima."Uilton sublinha a importância de a equipa continuar a ter confiança de que vai conseguir superar a crise de resultados e o mau arranque no campeonato. "Temos de ter confiança. O nosso treinador sempre nos passou confiança, para ter a cabeça limpa, para cada um dar o seu melhor e ser uma família, para com isso sairmos o mais rápido desta situação", concluiu.