O Conselho de Disciplina decretou dois jogos de suspensão e multa de 281 euros a Uilton, o jogador do Paços de Ferreira que foi expulso com vermelho direto poucos instantes após ter entrado no jogo com o Portimonense, na segunda-feira passada.A entrada dura sobre Anderson, jogador dos algarvios, foi enquadrada no relatório do árbitro como "falta grosseira". "Entrou em tackle sobre um adversário com força excessiva, pondo em causa a integridade fisica do mesmo", explicou o juiz João Pinheiro. Assim, o CD puniu o jogador pela prática de jogo violento.