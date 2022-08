«Vai apitar para o c...»: as palavras de César Peixoto que lhe valeram um jogo de suspensão

César Peixoto está a assistir ao duelo com o Benfica na bancada do estádio da Luz, isto depois de ter sido expulso no duelo com o Estoril na ronda anterior do campeonato.De acordo com o mapa de castigos divulgado esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o técnico dos castores terá insultado o árbitro Carlos Machado com as seguintes palavras: "Vai apitar para o c..." e sido posteriormente expulso (66'). Na sequência do cartão vermelho, César Peixoto "atravessou o terreno desde o banco de suplentes até á linha de baliza", refere o mesmo documento.