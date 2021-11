Vekic espreita titularidade frente ao Benfica

Igor Vekic é esperado na baliza dos castores no jogo de sexta-feira frente ao Benfica. O internacional esloveno, contratado no início da época para ocupar a vaga de Jordi, que se lesionou com gravidade, tem sido utilizado nas taças e Jorge Simão deve manter a confiança no jogador não obstante a valia do adversário. Vekic esteve ao serviço da seleção da Eslovénia e já reintegrou os treinos da equipa pacense, ao contrário de Stephen Eustáquio, ainda concentrado nos trabalhos da seleção do Canadá.