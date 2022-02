Venda dos bilhetes para o jogo com o FC Porto adiada

Os bilhetes para o jogo com o FC Porto não serão colocados à venda antes de quarta-feira. A SDUQ pacense continua à espera de um parecer favorável da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto que possibilite reabrir a bancada poente destinada aos adeptos visitantes. Aquela estrutura esteve interditada depois de ter cedido no jogo com o Sporting, obrigando a intervenções que já foram realizadas.A FC Paços de Ferreira SDUQ (FCPF SDUQ) informa todos os interessados em adquirir bilhetes para o jogo da próxima jornada entre a nossa equipa e o FC Porto de que a venda de bilhetes não terá início antes da próxima quarta-feira.Tal facto deve-se a uma indefinição sobre a possibilidade de utilização da bancada Topo Poente. No seguimento da interdição definida pela Liga Portugal da referida bancada, podemos adiantar que:– A FCPF SDUQ tomou nota de todas as exigências da Liga Portugal (Liga) para que pudéssemos requisitar o levantamento da interdição e solicitou um estudo técnico ao Instituto da Construção da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (IC-FEUP);– A equipa de engenharia esteve no local, recolheu amostras e realizou diversos testes que conduziram à conclusão de que a estrutura da bancada não apresenta problemas que justifiquem a interdição da mesma. O mesmo estudo apresentou algumas sugestões de melhoria por forma a reforçar a segurança;– Prontamente a FCPF SDUQ procedeu a um intervenção técnica não apenas necessária mas preventiva de tudo quando seria exigível;– Foi solicitada nova vistoria à Liga, que visitou a bancada no passado 24 de fevereiro e comprovou in loco o referido no ponto anterior. No mesmo dia, ocorreu uma explicação por parte dos Engenheiros do IC-FEUP à Liga sobre os detalhes técnicos do estudo por eles realizado;– Face ao feedback positivo recebido pela Liga Portugal, iniciamos o processo de organização do jogo tendo em conta a utilização da bancada Topo Poente;– Como a interdição levou a uma alteração temporária da Zona Condições Especiais de Acesso e Permanência (ZCEAP) visitante para o Topo Nascente, solicitamos à Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) o regresso da ZCEAP visitante ao Topo Poente;– Durante o dia de hoje recebemos um parecer positivo da Guarda Nacional Republicana (GNR) para tal, bem como o relatório da Liga, onde se pode ler que "a CTV considera que estão reunidas as condições de segurança para o levantamento da interdição da respetiva bancada amovível, ficando a aguardar o parecer favorável da APCVD, em matéria de segurança da utilização da bancada dado tratar-se de uma ZCEAP;– Até ao final do dia de hoje a FCPF SDUQ não recebeu qualquer comunicação por parte da APCVD;– Face ao exposto, a FCPF SDUQ decidiu não dar início ao processo de venda de bilhetes para o encontro com o FC Porto, até receber por parte da APCVD um parecer (positivo ou negativo) para utilização da bancada;– Certos de que a APCVD reconhecerá a observância de todas as condições de segurança exigidas, informamos que é nossa intenção disponibilizar 4 tipos de bilhetes para público geral. A saber:Bilhete Topo Poente ZCEAP – 13€Bilhete Topo Poente fora ZCEAP – 13€Bilhete Topo Nascente – 20€Bilhete Central Norte – 35€