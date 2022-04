Jaime Sousa, vice-presidente para o futebol profissional do P. Ferreira, foi punido com oito dias de suspensão e uma multa de 561 euros após ter sido expulso diante do V. Guimarães.O dirigente viu o cartão vermelho por sair "deliberadamente da área técnica para protestar com um elemento da equipa de arbitragem de braços abertos dizendo: 'já chega, isto é uma vergonha'", segundo o mapa de castigos divulgado esta terça-feira.Para além deste castigo, o P. Ferreira irá também pagar 449 euros por cânticos e insultos dos adeptos.