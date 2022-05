Wolves atentos na Mata Real

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Wolverhampton foi um dos vários clubes ontem presentes na Mata Real para tirar apontamentos. O plantel de Bruno Lage conta com vários portugueses, mantendo a tendência de observar potenciais jogadores nacionais. Destaque ainda para as presenças dos alemães E. Frankfurt e Mainz e dos espanhóis do Zaragoza.