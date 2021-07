Portimonense recebe cerca de 1,25 milhões de euros pela saída de Dener

O Portimonense vai receber cerca de 1,25 milhões de euros pela transferência do médio Dener para o Al-Tai, da Arábia Saudita, num negócio que rondou um valor total de cinco milhões de euros, pois os algarvios detinham apenas 30 por cento do passe.





Segundo foi divulgado no Brasil, o maior beneficiado será o São Paulo, detentor de 70 por cento do passe de Dener. A essa percentagem o tricolor paulista junta mais 2,5 por cento referente aos direitos de formação, de um total de cinco por cento a dividir com o outro clube formador, a Portuguesa de São Paulo.Dener chegou ao Portimonense em julho de 2014 e cumpriu sete temporadas ao serviço dos algarvios, somando 161 jogos oficiais (25 golos marcados), sempre com o passe partilhado com o São Paulo.O dinheiro da transferência de Dener é visto como um importante balão de oxigénio para o São Paulo, que passa por uma grave crise financeira.