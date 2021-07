Jadson troca de clube na China e assina pelo Shandong Luneng

O defesa-central brasileiro Jadson, de 29 anos, que foi emprestado pelo Portimonense ao Wuhan Tree Towns, da 2ª Divisão da China, em janeiro último, vai continuar no futebol daquele país, mas agora no escalão principal, ao serviço do Shandong Luneng.





Os termos do acordo não foram divulgados pelo Shandong Luneng, embora a imprensa local refira que se trata de um empréstimo com opção de compra.Jadson cumpriu cinco temporadas no Portimonense (2015/16 a 2020/21), capitaneando a equipa algarvia. Na época passada não entrou nos planos do treinador Paulo Sérgio e foi emprestado ao Vasco da Gama, até final de 2020, e depois ao Wuhan Tree Towns.No Shandong Luneng Jadson irá encontrar o português Pedro Delgado, produto da formação do Portimonense que esteve várias temporadas ligado ao Sporting.